Interapas mejora condiciones de comerciantes y visitantes del Mercado República

Se renovó un nuevo tramo de 40 metros entre Priv. 16 de Septiembre y Reforma.

SLP.– INTERAPAS concluyó la rehabilitación de 40 metros de tubería sanitaria en la calle 16 de Septiembre, entre la Privada 16 de Septiembre y Reforma, a un costado del Mercado República.

La intervención consistió en el reemplazo de la red de drenaje en este tramo, lo que mejora las condiciones de una de las zonas comerciales más concurridas del Centro Histórico y complementa los trabajos previos realizados en el área.

Este es el tercer tramo de renovación sanitaria en el periodo de un año en las inmediaciones del Mercado República, una zona donde de manera constante se extraen grandes cantidades de grasa en la red de drenaje, lo que reduce el tiempo de vida de las tuberías. Esta intervención beneficia directamente a las personas que diariamente hacen uso de este importante punto comercial del Centro Histórico.

Estas acciones forman parte del compromiso de INTERAPAS por mejorar la infraestructura sanitaria en la Zona Metropolitana.