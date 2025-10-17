INTERAPAS mantiene trabajos para mejorar el suministro de agua en Privada Villas Vallarta

⁠⁠Personal de redes y mantenimiento sigue con las acciones para devolver el suministro en la zona Arboleda de Tequisquiapan.

SLP.- Personal de la dirección de Operación y Mantenimiento continúa con las labores de purga y limpieza en la red de agua potable de 4 pulgadas que abastece a la Privada Villas Vallarta, con el objetivo de mejorar la presión y el suministro en la zona.

Las acciones ya realizadas incluyeron la verificación de posibles obstrucciones y un sondeo sobre la calle Nicolás Zapata, con el fin de localizar y evaluar el estado de la línea de conducción.

INTERAPAS continuará con los trabajos de mantenimiento en las redes de la colonia Arboleda de Tequisquiapan, donde también se han realizado intervenciones en Privada Nogales y Privada Los Fresnos, obteniendo resultados favorables en la regularización del abasto.