28.7 C
San Luis Potosí
type here...
AYUNTAMIENTO

INTERAPAS mantiene trabajos para mejorar el suministro de agua en Privada Villas Vallarta

By Redacción
95
viernes, octubre 17, 2025
spot_img

  • ⁠⁠Personal de redes y mantenimiento sigue con las acciones para devolver el suministro en la zona Arboleda de Tequisquiapan.

SLP.- Personal de la dirección de Operación y Mantenimiento continúa con las labores de purga y limpieza en la red de agua potable de 4 pulgadas que abastece a la Privada Villas Vallarta, con el objetivo de mejorar la presión y el suministro en la zona.

Las acciones ya realizadas incluyeron la verificación de posibles obstrucciones y un sondeo sobre la calle Nicolás Zapata, con el fin de localizar y evaluar el estado de la línea de conducción.

INTERAPAS continuará con los trabajos de mantenimiento en las redes de la colonia Arboleda de Tequisquiapan, donde también se han realizado intervenciones en Privada Nogales y Privada Los Fresnos, obteniendo resultados favorables en la regularización del abasto.

Artículo anterior
Atento Consejo Municipal de la Juventud a necesidades de este sector de la Capital potosina
Artículo siguiente
EN PRÓXIMAS HORAS SAN LUIS POTOSI SALDRÁ DE LA CONTIGENCIA PROVOCADA POR LAS LLUVIAS
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.