INTERAPAS mantiene protocolo por cuarto día de nueva falla en “El Realito”

Los pozos de reserva continúan activos, así como de distribución de agua con pipa.

SLP.- En respuesta a la falla número trece del sistema “El Realito” durante 2025, el organismo INTERAPAS continúa implementando su esquema de atención para mantener el suministro de agua en las colonias del sur poniente de la capital.

Desde el jueves pasado, fueron puestos en operación diversos pozos, con el objetivo de reforzar el abasto mediante la red. Este fin de semana, se llevaron a cabo recorridos con camiones cisterna en colonias como Himno Nacional y San Juan de Guadalupe.

INTERAPAS invita a mantenerse al tanto a través de sus canales oficiales o vía telefónica al 444 123 6400.