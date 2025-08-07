27.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

INTERAPAS mantiene desazolve preventivo de drenajes: se retiraron 70 toneladas de residuos en julio

By Redacción
71
spot_img
jueves, agosto 7, 2025

  • Se limpiaron más de 69 kilómetros de redes sanitarias en la zona metropolitana; se atendieron en promedio 17 reportes diarios.

SLP.- En su compromiso por mantener en óptimas condiciones la red sanitaria y prevenir taponamientos y fugas de aguas residuales, INTERAPAS mantiene acciones de desazolve preventivo, alcanzando en el mes de julio la limpieza de más de 69 mil metros lineales de tubería sanitaria, con la atención de 520 reportes ciudadanos en toda la zona metropolitana.

El personal de la Subdirección de Drenaje y Alcantarillado realizó un promedio de 17 intervenciones diarias, retirando alrededor de 70 toneladas de residuos —entre basura, lodo y otros desechos— acumulados en la infraestructura sanitaria.

Además, durante estas labores se intervinieron: mil 560 pozos de visita y 30 bocas de tormenta. Las acciones de limpieza preventiva se llevaron a cabo en puntos estratégicos como: Mercado República, Unidad Manuel José Othón, colonia Cumbres, fraccionamiento San Fernando, Garita de Jalisco, Aguaje 2000, Himno Nacional 1ª Sección, entre otros.

Calles del Centro Histórico: Benigno Arriaga, Hermenegildo J. Aldana, y callejón de San Francisco y colonias como Jardines del Estadio, Progreso y Sauzalito.

En el caso del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, se atendieron Quintas de la Hacienda, San Francisco, La Constancia, Pavón, Privadas de la Hacienda y Praderas del Maurel.

INTERAPAS hace un llamado a la población para evitar tirar basura en la vía pública o arrojar objetos al drenaje y prevenir taponamientos o colapsos que afectan directamente a las viviendas, calles y espacios públicos.

Artículo anterior
DIARIAMENTE, LABORES DE LIMPIEZA EN EL PRIMER CUADRO DE SOLEDAD SON FORTALECIDAS
Artículo siguiente
Gobierno Municipal refuerza trabajos diarios de mantenimiento vial y atención ciudadana en diversas zonas de la capital
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.