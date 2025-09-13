Interapas interviene drenaje a un costado de la Alameda

Los trabajos se realizan a un costado de la iglesia de San José.

SLP.- La tarde de este viernes, Interapas dio inicio a los trabajos de rehabilitación de la red principal de drenaje de 24 pulgadas en Avenida Universidad, a un costado de la iglesia de San José.

Debido a esta intervención, la circulación vehicular se encuentra reducida a un solo carril a esta altura de la Alameda, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones al circular la zona.

Estas acciones forman parte de los trabajos permanentes para mejorar la infraestructura sanitaria.