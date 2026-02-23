INTERAPAS inicia paquete de 20 obras sanitarias de alto impacto social

Con una inversión cercana a los 7 millones de pesos se atacarán puntos críticos por deficiencias en la infraestructura sanitaria.

SLP.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento INTERAPAS dio inicio este lunes a un paquete de 20 obras estratégicas y de alto impacto social en el combate de colapsos en la red sanitaria, con una inversión cercana a los 7 millones de pesos.

Estos trabajos son parte del programa de rehabilitación de infraestructura hidráulica y sanitaria, priorizando puntos críticos que durante años presentaron afectaciones recurrentes, con el objetivo de prevenir riesgos a la salud, evitar daños a viviendas y mejorar el funcionamiento del sistema de drenaje en distintas zonas de la ciudad.

Las calles donde arrancan los trabajos son: en la avenida 20 de Noviembre entre las calles Coronel Espinoza y Ciclón, en el barrio de Tlaxcala; En la colonia Julián Carrillo, habrá seis puntos atender en las calles de José María Lafragua, Guadalupana, Primera Privada de Constitución, calle De López y Privada de López.

Otro punto crítico a atender es la Avenida Vasco de Quiroga, entre Kukulkán y la Calle 6 en la Colonia Retornos; en la colonia De la Rosa se proyecta atender los colapsos detectados en las calles Zamarripa y Justo Corro.

Al sur de la ciudad capital en la colonia Dalias, se repararán los colapsos de las calles Azahares y Capuchina; en tanto que en el Barrio de Tequis, se intervendrá la calle de Albino García entre las calles de Alfredo M. Terrazas y prolongación Mariano Otero.

Otros puntos a intervenir se ubican en la colonia Azteca Norte, cerca de la zona de transferencia y en la colonia El Santuario, donde se intervendrán la calle Riva Palacio entre Jesús García y Rafael Nieto.

Estas intervenciones representan un alto impacto social al fortalecer la infraestructura sanitaria, proteger la salud pública y mejorar la movilidad urbana.