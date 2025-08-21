21.9 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
spot_img
AYUNTAMIENTO

Interapas inicia intervención sanitaria en Sierra Leona

By Redacción
57
spot_img
miércoles, agosto 20, 2025

  • Una inspección técnica confirmó un colapso en la red, provocado principalmente por desechos orgánicos.
  • El director general supervisó la obra recién entregada en Cumbres de Acutzingo, la cual funciona adecuadamente.

El Director General de INTERAPAS, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, anunció el inicio de la intervención sanitaria en la avenida Sierra Leona, entre avenida Manuel J. Clouthier y Cordillera de los Andes donde se detectó un colapso en la red de drenaje.

En días previos se realizaron desazolves y limpiezas en la zona y tras un diagnóstico técnico, se determinó la necesidad de reponer un tramo de tubería.

Asimismo, el director supervisó la obra recientemente entregada en la calle Cumbres de Acutzingo, la cual opera de manera adecuada y ha mejorado el flujo de la red en ese sector.

Actualmente se trabaja en la reposición de 85 metros de drenaje, para restablecer el correcto funcionamiento del servicio sanitario. “Tenemos identificado el colapso en la parte sur de Sierra Leona, lo que provoca que el flujo del agua no pueda seguir su curso y genere derrames en la zona baja”, explicó Hernández Delgadillo.

INTERAPAS reafirma su compromiso de atender de manera oportuna la infraestructura sanitaria y continuar reforzando la red en distintos puntos de la Zona Metropolitana.

Artículo anterior
Gobierno de la Capital invita al 2° Seminario de Empresas Sostenibles
Artículo siguiente
PROPONEN INCORPORAR ACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE ZONAS BIOCULTURALES EN EL ESTADO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.