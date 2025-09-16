24.8 C
San Luis Potosí
Interapas inicia desfogue controlado de la presa San José

By Redacción
martes, septiembre 16, 2025

  • Por indicaciones de la Comisión Nacional del Agua, el organismo libera excedentes para mantener niveles seguros en la presa.

SLP.- Durante la madrugada de este martes, personal del organismo operador de Agua, Alcantarillado y Saneamiento INTERAPAS, inició el desfogue controlado de excedentes en la presa San José, con el objetivo de mantener niveles seguros de almacenamiento en el embalse.

Esta acción, que forma parte de un protocolo establecido por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), consiste en la liberación gradual del agua hacia el bulevar Río Santiago, con el fin de prevenir riesgos por sobrecarga en la presa.

Para garantizar la seguridad de la población, Interapas mantiene una estrecha coordinación con CONAGUA, la Dirección de Protección Civil Municipal y la Policía Vial de la capital, quienes monitorean en todo momento el cauce del agua y han implementado el cierre preventivo de accesos al Río Santiago durante el proceso de desfogue.

Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades para prevenir cualquier incidente.

