INTERAPAS emprende acciones para controlar descargas clandestinas en el Río Paisanos.

El director general del organismo, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, se comprometió a actuar con responsabilidad y transparencia.

SLP.- El Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (INTERAPAS) realizará un diagnóstico técnico en la zona del Río Paisanos, con el objetivo de diseñar un proyecto integral que ponga fin a las descargas clandestinas que actualmente contaminan este cuerpo de agua.

Durante una visita de inspección a la colonia Villas del Sauzalito, el director general de INTERAPAS, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, se reunió con vecinos del sector y les expresó su compromiso de atender el problema de manera responsable.

«Quiero que tengan la certeza de que estamos atendiendo este tema con seriedad. Vamos a realizar un diagnóstico técnico preciso, que nos permita tomar decisiones claras y proponer soluciones concretas», afirmó ante los habitantes.

Hernández Delgadillo también solicitó el apoyo y colaboración de los vecinos para permitir el acceso del personal técnico del organismo, a fin de llevar a cabo los trabajos necesarios para la recopilación de datos.

Asimismo, informó que una vez concluido el diagnóstico, será presentado al alcalde Enrique Galindo, en su calidad de presidente de la Junta de Gobierno de INTERAPAS, con el fin de contar con un respaldo institucional y tomar acciones definitivas.

En los próximos días, personal del organismo continuará realizando recorridos técnicos en la zona, para fortalecer el análisis con información clave que permita avanzar en el diseño de propuestas eficaces y sostenibles.