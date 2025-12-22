18.8 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Interapas detecta y repara fuga no visible en avenida Salk

By Redacción
55
lunes, diciembre 22, 2025

  • A través de sondeos se detectó el punto de la falla, la cual fue atendida durante el fin de semana.

SLP.- Durante el fin de semana, personal de INTERAPAS atendió y reparó una fuga de agua potable en avenida Salk, colonia Progreso, entre las calles Gregg y Graf, frente a un plantel educativo.

Para ubicar el origen de la falla, las cuadrillas realizaron sondeos, confirmando que se trataba de una fuga interna proveniente de una toma domiciliaria. Posteriormente, se llevó a cabo el cambio de la tubería para eliminar el problema.

El bacheo para restablecer la vialidad será realizado en próximos días y así evitar afectaciones a vecinos y a la comunidad del sector. La fuga quedó completamente reparada y el servicio se encuentra normalizado.

INTERAPAS recuerda que los reportes de fugas pueden realizarse a través de Acuatel 444 123 64 00 o mediante las redes sociales oficiales del organismo.

Artículo anterior
2025: año de reducción delictiva en San Luis Capital
Artículo siguiente
“EL ARTE DE SENTIR” CONTINÚA ABIERTA AL PÚBLICO EN LA GALERÍA PERIMETRAL DEL PARQUE JUAN H. SÁNCHEZ
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.