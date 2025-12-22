Interapas detecta y repara fuga no visible en avenida Salk

A través de sondeos se detectó el punto de la falla, la cual fue atendida durante el fin de semana.

SLP.- Durante el fin de semana, personal de INTERAPAS atendió y reparó una fuga de agua potable en avenida Salk, colonia Progreso, entre las calles Gregg y Graf, frente a un plantel educativo.

Para ubicar el origen de la falla, las cuadrillas realizaron sondeos, confirmando que se trataba de una fuga interna proveniente de una toma domiciliaria. Posteriormente, se llevó a cabo el cambio de la tubería para eliminar el problema.

El bacheo para restablecer la vialidad será realizado en próximos días y así evitar afectaciones a vecinos y a la comunidad del sector. La fuga quedó completamente reparada y el servicio se encuentra normalizado.

INTERAPAS recuerda que los reportes de fugas pueden realizarse a través de Acuatel 444 123 64 00 o mediante las redes sociales oficiales del organismo.