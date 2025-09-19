18.3 C
San Luis Potosí
INTERAPAS continúa con protocolo de atención, en el segundo día sin agua de “El Realito”

By Redacción
viernes, septiembre 19, 2025

  • El organismo refuerza la operación de pozos de reserva y mantiene recorridos con pipas en colonias afectadas.

SLP.- Ante la suspensión en el envío de agua desde el sistema “El Realito”, que suma ya su segundo día, INTERAPAS mantiene activo el protocolo de atención para garantizar el suministro a colonias del sur-oriente de la ciudad.

Como parte de estas acciones, se encuentran en operación los pozos de reserva Hostal, Himno Nacional, Jardines del Sur y Balcones del Valle, mientras que también se realizan recorridos de abastecimiento con pipas en la colonia Jardines de Oriente.

El esquema de apoyo se sostendrá mientras el sistema de “El Realito” permanezca fuera de operación. INTERAPAS continuará aplicando todas las medidas necesarias para mitigar las afectaciones en las zonas que dependen de esta fuente.

