Interapas concluye reparación de fuga en avenida Chapultepec

Los trabajos se extendieron por varias horas debido a las condiciones del terreno y a la necesidad de vaciar la línea.

SLP.– La fuga de agua registrada en el ducto de 10 pulgadas, sobre avenida Chapultepec del fraccionamiento Privadas del Pedregal, quedó totalmente reparada la noche de este sábado, informó INTERAPAS.

Las labores se prolongaron durante varias horas debido a la complejidad del punto de intervención, derivada de las condiciones del terreno, así como a la necesidad de vaciar la línea de agua potable para realizar la reparación de manera segura y efectiva.

Los trabajos estuvieron a cargo de la Dirección de Operación y Mantenimiento de INTERAPAS, que mantuvo atención continua hasta la conclusión de la reparación, con el objetivo de evitar el desperdicio del recurso y restablecer la normalidad en la zona.

INTERAPAS reitera que mantiene vigilancia permanente y capacidad de respuesta inmediata ante este tipo de contingencias, incluso en horarios nocturnos y fines de semana.