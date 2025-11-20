Interapas atiende sentida petición de habitantes en Mariano Ávila

El organismo renueva la red sanitaria entre las calles Eulogio Esmaurrizar y Albino García, en Tequisquiapan.

SLP.– Con avance constante de obras sanitarias previsto para finalizar el año, INTERAPAS comenzó la reposición de tubería en la avenida Mariano Ávila, en la colonia Tequisquiapan.

La obra contempla la renovación de 48 metros lineales de tubería PEAD de 12 pulgadas, entre las calles Eulogio Esmaurrizar y Albino García, por lo que este tramo permanece con cierre total a la circulación para permitir el desarrollo seguro de los trabajos.

Esta intervención responde a las solicitudes de los vecinos, luego de que se detectara un hundimiento en la vialidad. Con la rehabilitación, se beneficiará de manera directa a 180 habitantes, además de las personas que transitan diariamente por la zona.

Estas acciones se realizan con los recursos propios del organismo, gracias al pago puntual de los usuarios y al programa “Acaba tu deuda de una vez”, que permite fortalecer la infraestructura sanitaria en beneficio de toda la Zona Metropolitana.