14.1 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Interapas atiende sentida petición de habitantes en Mariano Ávila

By Redacción
89
spot_img
jueves, noviembre 20, 2025

  • El organismo renueva la red sanitaria entre las calles Eulogio Esmaurrizar y Albino García, en Tequisquiapan.

SLP.– Con avance constante de obras sanitarias previsto para finalizar el año, INTERAPAS comenzó la reposición de tubería en la avenida Mariano Ávila, en la colonia Tequisquiapan.

La obra contempla la renovación de 48 metros lineales de tubería PEAD de 12 pulgadas, entre las calles Eulogio Esmaurrizar y Albino García, por lo que este tramo permanece con cierre total a la circulación para permitir el desarrollo seguro de los trabajos.

Esta intervención responde a las solicitudes de los vecinos, luego de que se detectara un hundimiento en la vialidad. Con la rehabilitación, se beneficiará de manera directa a 180 habitantes, además de las personas que transitan diariamente por la zona.

Estas acciones se realizan con los recursos propios del organismo, gracias al pago puntual de los usuarios y al programa “Acaba tu deuda de una vez”, que permite fortalecer la infraestructura sanitaria en beneficio de toda la Zona Metropolitana.

Artículo anterior
Avanzan trabajos de Julián de los Reyes, Alcalde Galindo supervisa obra
Artículo siguiente
INVITAN A REGULARIZAR MOTOCICLETAS A TRAVÉS DE WHATSAPP
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.