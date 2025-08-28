Interapas arranca sustitución de drenaje en Prados San Vicente

La rehabilitación sanitaria sobre la calle 56-A, también beneficiará a estudiantes de la escuela primaria “Benito Juárez”.

SLP.– En atención a las necesidades de los habitantes de la colonia Prados San Vicente, INTERAPAS inició la rehabilitación del sistema sanitario en la calle 56-A, entre Calle 69 y Calle 71.

Durante un recorrido, el director general de INTERAPAS, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, constató el arranque de la sustitución de 33 metros lineales de tubería PEAD de 12 pulgadas, con una inversión aproximada de 289 mil pesos.

Esta intervención beneficiará directamente a familias de esta colonia al oriente de la capital y a una escuela primaria ubicada en el área. Por ello, el director general se comprometió a dar prioridad a los trabajos para evitar afectaciones durante el regreso a clases y proteger la seguridad de los estudiantes.

Estas acciones son posibles gracias al pago puntual de los usuarios, lo que permite a INTERAPAS continuar con la modernización y mantenimiento de la infraestructura sanitaria en beneficio de toda la Zona Metropolitana.