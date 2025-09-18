23.8 C
San Luis Potosí
Interapas activa protocolo de atención por nueva falla en “El Realito”

jueves, septiembre 18, 2025

  • Suman trece interrupciones del acueducto en lo que va del año.

SLP.- INTERAPAS activó su protocolo de atención por falla en “El Realito”, después de que esta mañana se confirmara una nueva falla en el acueducto a la altura del municipio de Tierra Nueva.

El organismo puso en marcha el plan de acción, que incluye la inyección de agua a través de pozos de reserva y el reparto mediante camiones cisterna, debido a que los trabajos de reparación podrían prolongarse entre 4 y 6 días por parte de la empresa responsable.

El sistema suma 13 suspensiones en lo que va de 2025, acumulando 56 días sin suministro en el año.

La ciudadanía puede mantenerse informada a través de los canales oficiales de INTERAPAS, así como comunicarse a la línea Acuatel 444 123 64 00.

