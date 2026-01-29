Interapas acerca diferentes formas de pago para comodidad de los usuarios

INTERAPAS cuenta con opciones de pago digitales y presenciales para mayor comodidad de todos los usuarios.

SLP.- Con el objetivo de brindar mayor accesibilidad, cercanía y comodidad en el pago del servicio de agua potable y drenaje, INTERAPAS pone a disposición de los usuarios de la Zona Metropolitana diversas alternativas de pago, tanto digitales como presenciales.

En la aplicación “InterAPPas Móvil”, los usuarios pueden registrarse con su correo electrónico y número de contrato para consultar su estado de cuenta y realizar el pago del servicio. La app está disponible para descarga gratuita en Apple Store y Google Play.

Otra alternativa digital es el sitio web pagos.interapas.mx, que permite realizar el pago de manera segura con los mismos datos de registro.

Además, los usuarios pueden escanear el código QR incluido en su recibo o enviar un mensaje de WhatsApp al 444 423 9728, donde un chatbot brinda opciones como consulta de saldo, descarga de recibo y pago del servicio.

Para quienes prefieren el pago presencial, INTERAPAS cuenta con cajas recaudadoras ubicadas en distintos puntos de la ciudad y en los municipios de Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Villa de Pozos, así como en las delegaciones de La Pila y Bocas.

También se dispone de una caja de autocobro, ubicada en avenida de los Pintores número 3, colonia Los Filtros, que permite realizar el pago de forma ágil.

INTERAPAS mantiene estas alternativas como parte de su compromiso de cercanía con los usuarios y recuerda que el pago oportuno del servicio es una responsabilidad compartida, fundamental para garantizar la operación y continuidad de los servicios de agua potable y drenaje.