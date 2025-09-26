Intensifica Protección Civil Municipal atención a denuncias ciudadanas en distintos puntos de SLP 

Sus áreas Operativa y de Construcción revisan socavones e instalaciones de establecimientos para evitar situaciones de riesgo

Coordinan acciones con otras dependencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital

Continúa la Dirección de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Capitalino con recorridos por toda la ciudad, a fin de atender diversos reportes de situaciones de riesgo y evitar daños en el patrimonio de las potosinas y potosinos.

De ahí que personal de las áreas de Construcción y Operativa de la citada dependencia atendieron el reporte de una demolición de una casa que afectó a viviendas contiguas, que se ubican en la calle León García en el Barrio de San Miguelito. Se llevó a cabo la supervisión y se entrevistó a personas de las casas afectadas, quienes comentaron que el responsable de la demolición se comprometió a hacerse cargo de los desperfectos.

Igualmente, y en coordinación con oficiales de la Policial Vial, verificaron un socavón sobre la calle Alemania, en el fraccionamiento Providencia. Se evaluó las afectaciones y se acordonó el área, a su vez se le informó a INTERAPAS para que atienda el reporte. Asimismo, revisaron el socavón localizado en la calle de Guillermo Prieto esquina con Negrete en el barrio de San Sebastián, para implementar las acciones preventivas respectivas.

Otra denuncia ciudadana a la que se le dio respuesta fue a la caída de escombro en una construcción en avenida Vasco de Quiroga en la Industrial Aviación, donde se observó que no cumplen con las normas de seguridad, por lo que se procedió a informar al encargado de la obra que se presente en las oficinas de Protección Civil para que regularice su situación.

Y finalmente, personal del área de Inspección de la citada Dirección Capitalina acudió a un taller mecánico en la calle 57 en Prados 1a Sección, luego de la supervisión para conocer las medidas de seguridad y solicitar a la persona encargada los documentos que avalen su actividad, manifestó que están en trámite, por lo que se le citó en las instalaciones de Protección Civil Municipal, para darle seguimiento a este asunto.