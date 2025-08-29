Instancia Municipal de las Mujeres se suma a los servicios que ofrecen los programas Capital al 100 y Domingo de Pilas

Personal de la dependencia también visita colonias y comunidades para ofrecer ayuda y asesoría a mujeres en condiciones vulnerables

Con el fin de acercar a un mayor número de beneficiarias los servicios que ofrece la Instancia Municipal de las Mujeres, la dependencia se sumó a los programas Capital al 100 y Domingo de Pilas con Tu Gobierno, mediante los cuales personal de las diferentes áreas que conforman el Ayuntamiento visita las colonias, comunidades y delegaciones de toda la Capital.

La titular de la Instancia de las Mujeres, Martha Orta Rodríguez, informó que el objetivo es ampliar la cobertura y facilitar el acceso a los servicios de asesoría legal y psicológica que se brindan a quienes fueron víctimas de cualquier tipo de violencia.

Señaló que la importancia de que la Instancia de las Mujeres se incorpore a los recorridos que encabeza el alcalde Enrique Galindo, radica en que muchas no conocen los servicios que se ofrecen o no están en condiciones de trasladarse a las oficinas.

Destacó que la atención que ofrece la Instancia Municipal de las Mujeres confirma la importancia de la cercanía que tiene el Gobierno de la Capital con la población, no sólo para atender las necesidades en materia de obras, sino también con los servicios médicos que ofrece la Ruta de la Salud y ahora con la atención a las mujeres en situación vulnerable.