Instancia Municipal de las Mujeres e IPACIDEVI firman alianza estratégica por la igualdad

El acuerdo busca promover el respeto a los derechos humanos, la inclusión social y la equidad de género, mediante acciones conjuntas en beneficio de mujeres, niñas y adolescentes en San Luis Potosí.

Con el fin de trabajar de la mano en temas como el respeto a los derechos de las personas con discapacidad, la inclusión social y la equidad de género, la Instancia Municipal de las Mujeres y el Instituto para Ciegos y Débiles Visuales (IPACIDEVI), que dirige Mariana Estrada Posadas, firmaron una alianza estratégica para conformar espacios más amables e igualitarios en beneficio de las mujeres, niñas y adolescentes.

“El objetivo de firmar esta carta de alianza estratégica Con Nosotras es generar la articulación de mujeres líderes locales e incentivar su participación en acciones que mejoren sus condiciones de subsistencia, a través del desarrollo de competencias en materia de derechos humanos, promoción y canalización de mujeres víctimas de violencia”, explicó la directora de la Instancia Municipal de las Mujeres, Martha Orta Rodríguez.

La funcionaria municipal precisó que la firma de esta carta de alianza entre el IPACIDEVI y la Instancia Municipal de las Mujeres se da en el marco del programa municipal para la igualdad entre mujeres y hombres 2025-2027, denominado Con Nosotras, el cual busca generar la articulación de mujeres líderes locales e impulsar su participación en acciones que fortalezcan sus condiciones de vida.

“Nuestro objetivo es lograr el desarrollo de competencias en materia de derechos humanos, de promoción, asesoría y canalización de víctimas de violencia, para que sean atendidas y se sientan protegidas. Queremos contribuir a la construcción de espacios más amables e igualitarios que brinden a nuestras mujeres, niñas y adolescentes la tranquilidad de saberse acompañadas y respaldadas”, agregó Orta Rodríguez.

La directora destacó que, al formar parte del Sistema Municipal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra Niñas, Adolescentes y Mujeres en la capital (SIMPASEV), el IPACIDEVI es uno de los entes que más apoyo brinda para fomentar la cultura de igualdad de oportunidades y construir una sociedad más justa, inclusiva e igualitaria, siguiendo la instrucción del presidente municipal Enrique Galindo Ceballos.

“El San Luis Potosí de hoy requiere que trabajemos junto a las organizaciones de la sociedad civil, y por ello esta alianza es para nosotras una oportunidad única de consolidar la estrategia que hemos estructurado desde la Instancia Municipal de las Mujeres”, afirmó la funcionaria.

Finalmente, señaló que esta carta permitirá organizar talleres, pláticas y campañas de sensibilización, además de realizar jornadas informativas y acciones comunitarias que doten a mujeres, niñas y adolescentes de herramientas para conocer los mecanismos de defensa, así como las formas de promoción y protección que garanticen sus derechos humanos.