Instancia de las Mujeres presenta línea de apoyo “Con Nosotras” y App “Botón de ayuda” a empresa Conexia

Forma parte del seguimiento a la firma de la “Alianza Estratégica” que se dio con empresas de San Luis Amable.

La Instancia Municipal de las Mujeres, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del municipio de San Luis Potosí, presentó ante aliadas de la empresa Conexia dos herramientas de protección y rutas de actuación para casos de violencia contra las mujeres. Esta acción forma parte del seguimiento a la firma de la “Alianza Estratégica Con Nosotras”, celebrada con diversas empresas y asociaciones no gubernamentales de la Capital del Sí.

Se trata de la aplicación “Botón de Ayuda”, desarrollada por la Dirección de Tecnologías e Inteligencia Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Capital, con el objetivo de atender de manera inmediata situaciones de emergencia y riesgo para la ciudadanía. La app se encuentra disponible para dispositivos iOS y Android, y puede descargarse de forma gratuita desde cualquier teléfono móvil, permitiendo una respuesta oportuna por parte de las autoridades de seguridad.

Asimismo, se presentó la línea de apoyo “Con Nosotras”, al número (444) 822 36 35, un canal de atención especializado en casos de violencia contra las mujeres. Este servicio opera las 24 horas del día, los 365 días del año, y brinda orientación, acompañamiento y canalización a las instancias correspondientes, garantizando una atención integral y confidencial para quienes lo requieran.

La directora de la Instancia Municipal de las Mujeres, Martha Orta Rodríguez, explicó que ambas herramientas forman parte del trabajo transversal y coordinado con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana SLP. “Estas acciones permiten el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, atención y acompañamiento a mujeres en situación de violencia y reafirman el compromiso del presidente municipal Enrique Galindo Ceballos con la seguridad y la protección de las mujeres, niñas y adolescentes” destacó.

Explicó que la presentación de estas herramientas de apoyo en materia de seguridad, en espacios como la primera parada de la Ruta Rosa rumbo al Wmn Leader 2026, impulsada por la empresa Conexia, permite fortalecer y ampliar los canales de difusión tanto de la app como de la línea de apoyo. Esto se traduce en una mayor socialización de los mecanismos de auxilio, para que más mujeres, niñas y adolescentes conozcan, identifiquen y utilicen estos recursos de ayuda ante cualquier situación de emergencia.