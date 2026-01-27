Instancia de las Mujeres imparte taller sobre huella digital en preparatorias municipales

Forma parte del programa de servicio social de estudiantes del Tec de Monterrey

La Instancia Municipal de las Mujeres (IMM), impartió un taller sobre huella digital denominado: “Del like al impacto: autonomía económica y prevención de violencias a través del marketing digital”, dirigido a estudiantes de preparatorias municipales, como parte del programa de servicio social que realizan alumnas y alumnos del Tecnológico de Monterrey en esta dependencia.

La directora de la IMM, Martha Orta Rodríguez explicó que el taller fue desarrollado e impartido por prestadores de servicio social del Tec de Monterrey y tuvo como objetivo principal entablar un diálogo de jóvenes a jóvenes, generando un espacio de confianza y reflexión en torno al uso responsable de las plataformas digitales y la creación de la huella digital como marca personal.

La actividad se llevó a cabo en las preparatorias “El Saucito” y “Nueva Generación” en la Delegación de La Pila, en coordinación con la Dirección de Educación Municipal, siguiendo las indicaciones del presidente Enrique Galindo Ceballos de trabajar de manera transversal por las mujeres, niñas y adolescentes de San Luis Capital.

Se abordaron diversas temáticas relacionadas con la violencia digital, la detección de situaciones de riesgo en entornos virtuales y la importancia de construir una marca personal de manera segura, ética y consciente que no replique acciones negativas o violentas hacia otros usuarios de Internet.

“Es fundamental que las y los jóvenes reconozcan el impacto que tienen sus acciones en el entorno digital y cuenten con herramientas para protegerse, identificar riesgos y ejercer una participación responsable en redes sociales, a fin de reducir los riesgos de violencia digital y puedan navegar de manera de manera segura”, destacó Orta Rodríguez.

Agregó que con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal que encabeza el presidente Enrique Galindo Ceballos, a través de la Instancia Municipal de las Mujeres, reafirma su compromiso con la prevención de la violencia, la promoción de entornos digitales seguros y el fortalecimiento de habilidades que contribuyan al desarrollo integral de las juventudes.

Finalmente informó que este taller sobre huellas digitales y la creación de una marca personal se impartirá en los próximos días en la Preparatoria Municipal Ponciano Arriaga y en el Hogar del Niño, con lo que se concluirán las actividades del primer mes del 2026 en la Instancia Municipal de las Mujeres.