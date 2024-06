Inicia Protección Civil de la Capital vigilancia en presas de Bocas

-Varios cuerpos de almacenamiento de agua ya se encuentran al 50 y hasta el 60 por ciento de su capacidad

-Se exhorta a la población a no usar este tipo de infraestructura para actividades como nadar

Debido a que los bordos y presas de Bocas ya registran captación de agua de lluvia, elementos de Protección Civil del gobierno de la capital mantienen vigilancia en los sitios para evitar situaciones de riesgo. Así lo informó el titular de esta delegación, Francisco Guerrero Parra.

Dijo que se hace un monitoreo detallado de las presas en la región, para garantizar la seguridad y prevenir cualquier peligro derivado de las recientes precipitaciones que se han registrado en esta zona del municipio.

Guerrero Parra detalló que, según las primeras revisiones en cada uno de estos cuerpos de captación, sus niveles de agua se encuentran dentro de parámetros seguros para la población: la presa Cañón del Sauz se encuentra al 60 %; La Mesita al 50 %; mientras que Las Palomas en un 20 %.

En el caso de la presa de la cabecera delegacional de Bocas, a pesar de las lluvias, aun no registra captación; no obstante, el delegado Francisco Guerrero recordó a la población que esa infraestructura no está edificada para actividades como nadar, por lo que exhortó a abstenerse de realizar ese tipo de actividad física.

El funcionario reafirmó que hasta el momento las lluvias registradas han sido más benéficas que dañinas, por lo que no se tiene registro de daños o pérdidas en actividades del campo. En el caso de los caminos y carreteras, comentó que se ha retirado el escombro porque la lluvia a arrastrado tierra, lodo y piedras, pero sin mayores consecuencias.

Para concluir, el responsable de esta demarcación insistió en que personal de Protección Civil continuará con la vigilancia constante para asegurar el bienestar de habitantes, principalmente de las comunidades rurales que están cerca de los bordos y presas.

