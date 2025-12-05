Inicia mantenimiento de uno de los viveros del Ayuntamiento de SLP

Se busca garantizar que haya plantas y árboles suficientes para que sean sembrados durante 2026.

Por ello, se pausará su donación, así lo dio a conocer la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos.

La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Gobierno de la Capital dio a conocer que ya comenzó el mantenimiento para uno de los viveros municipales, con el objetivo de continuar con la reproducción de vegetación durante todo el próximo año.

Debido precisamente a estas labores en el mencionado espacio, se dio a conocer a la ciudadanía en general que se pausará la donación, así como la entrega gratuita de distintas especies de plantas para que la población tenga conocimiento de esta determinación.

La citada dependencia capitalina detalló que el vivero entró en mantenimiento aprovechando la actual temporada invernal, por lo que se llevarán distintos trabajos y rehabilitaciones en las áreas que lo conforman.

Por ello, durante este periodo, se detendrá la donación de vegetación, no obstante, esta actividad se reiniciará en primavera de 2026 con nuevas plantas y árboles para seguir con el impulso del cuidado del medio ambiente junto a diversos sectores de la sociedad.

Finalmente, la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos recordó a las potosinas y potosinos que deseen conocer la amplia agenda ambiental que lleva a cabo el Ayuntamiento de San Luis, pueden consultarlo en la siguiente liga: https://www.facebook.com/GestionEcologicaSLP