Inicia la jornada de capacitación de la tercera convocatoria del programa San Luis en Bici

Gobierno de la Capital impulsa la movilidad sustentable y segura para las y los potosinos.

Secretaría de Bienestar Municipal refuerza acciones de formación ciudadana con apoyo de especialistas.

El Gobierno de la Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, dio inicio a la jornada de capacitación de la tercera convocatoria del programa San Luis en Bici. La Directora de Bienestar y Desarrollo Social, Alejandra Torres González, subrayó que esta etapa fortalece el compromiso municipal con la movilidad sustentable, gracias al apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fundación Mercurio.

La Secretaría de Bienestar Municipal, dirigida por el Secretario Edmundo Torrescano Medina, coordina estas actividades que brindan a la ciudadanía herramientas prácticas y teóricas para el uso responsable de la bicicleta.

Durante el arranque de la jornada, la Directora Alejandra Torres González destacó que las capacitaciones permiten a las y los participantes adquirir conocimientos sobre el Reglamento de Tránsito, el manejo a la defensiva, cuidados y recomendaciones para la seguridad vial, así como técnicas básicas de mantenimiento de la bicicleta.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con la seguridad, la inclusión y la participación ciudadana, fortaleciendo la imagen de una administración cercana que impulsa proyectos de beneficio colectivo.

El programa San Luis en Bici se consolida como una iniciativa que promueve la convivencia armónica entre ciclistas, peatones y automovilistas, al tiempo que fomenta el orgullo de pertenencia y el amor por nuestra ciudad.