Inicia la cuenta regresiva rumbo al Gran Fondo de Nueva York 2025 en San Luis Capital

El sábado 6 y domingo 7 de diciembre San Luis Potosí vibrará con el gran evento de ciclismo, en el que tomarán parte chicos y grandes.

San Luis Potosí.– Como se anticipó a inicios de año por parte del Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos, el Gran Fondo Nueva York tendrá como sede a San Luis Potosí y será el sábado 6 así como el domingo 7 de diciembre, que habrá de llevarse a cabo, en un esfuerzo del Gobierno de la Capital por brindar diversas alternativas para el deporte.

Para la etapa correspondiente a San Luis Potosí, se ha diseñado la ruta perfecta con un trayecto que ofrece un poco de todo (ascenso, descenso, terreno plano y la espectacular salida en el majestuoso centro histórico) para que todos disfruten. La carrera comienza en el primer cuadro de la ciudad, recorriendo los lugares emblemáticos. Ofrece a los participantes una combinación única de patrimonio cultural y alta velocidad en los primeros kilómetros.

El momento decisivo comienza justo a las afueras de la ciudad, antes de Pozuelos, donde comenzará un ascenso de 13 km, con una pendiente promedio del 3% y una máxima del 7.9%. Este ascenso pondrá a prueba la resistencia y estrategia, ofreciendo un mínimo alivio, pero una máxima satisfacción al finalizar. Una vez en la cima, se disfrutará de vistas panorámicas de San Luis Potosí y la Sierra de San Miguelito, una singular interacción entre la tranquilidad de la naturaleza y la energía de la ciudad.Después del ascenso, el circuito se transforma en un descenso fluido por carreteras anchas con vistas a la Sierra. Al regresar a la ciudad, llega el gran contexto que genera el público en el camino hacia la meta.

Los detalles de la ruta, así como diversos puntos pueden consultarse en https://sanluispotosi.gfny.com/ donde los ciclistas podrán registrarse al Gran Fondo o bien al Medio Fondo, aunque también se contará con un evento especial para niños menores de 13 años denominado GFNY Kids.

Todos los corredores reciben un jersey oficial de GFNY San Luis Potosí, que es vestimenta obligatoria en la carrera. El jersey está diseñado en Nueva York y fabricado en Italia. Cada atleta tiene además su propio chip de cronometraje, que comienza justo después de cruzar la línea de inicio y se detiene cuando cruza la línea de meta. También cada finalista de GFNY San Luis Potosí recibe una medalla, sin importar la distancia que hayan completado.

Es importante destacar que los campeones generales (varonil y femenil) de un Campeonato Regional GFNY ganan el vuelo, hotel y entrada al Campeonato Mundial GFNY NYC para competir por la corona del Campeonato Mundial GFNY a celebrarse el 17 de mayo en Nueva York, Estados Unidos.