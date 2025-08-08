Inicia INTERAPAS rehabilitación de red sanitaria en la calle Miguel de Cervantes Saavedra

Se invertirán 740 mil pesos de recursos propios para sustituir 180 metros de tubería.

SLP.- El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento INTERAPAS arrancó los trabajos de rehabilitación del drenaje sanitario en la calle Miguel de Cervantes Saavedra, ubicada en la colonia Polanco, como parte de su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria en la capital potosina.

Con una inversión aproximada de 740 mil pesos, la obra contempla la sustitución de 180 metros lineales de tubería de polietileno de alta densidad (PEAD) de 12 pulgadas, en el tramo comprendido entre Avenida Venustiano Carranza y la calle Amado Nervo.

Esta intervención permitirá mejorar significativamente el funcionamiento de la red sanitaria, beneficiando de forma directa a más de 150 habitantes y de manera indirecta a peatones y automovilistas que transitan diariamente por esta importante vialidad.

Para llevar a cabo los trabajos de forma segura y eficiente, se cerrará temporalmente el carril norte-sur con dirección a Avenida Venustiano Carranza. Como vía alterna, se recomienda utilizar la calle M. Bernal Jiménez.

INTERAPAS reitera su compromiso con la mejora continua de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en toda la zona metropolitana, impulsando obras que eleven la calidad de vida de las y los potosinos.