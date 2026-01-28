Inicia el Serial Municipal de Ciclismo Infantil de los Barrios 2026, con el respaldo de la Dirección de Deporte Municipal

-La primera etapa se desarrollará en un circuito trazado sobre Avenida 20 de Noviembre, donde arrancan las acciones en el presente año.

San Luis Potosí. – La Dirección del Deporte del Gobierno de la Capital, pone en marcha el Serial Municipal de Ciclismo Infantil de los Barrios 2026, un semillero del ciclismo de ruta, que ha permitido impulsar a las nuevas generaciones, a través de una competencia de ésta índole.

El Serial Municipal de Ciclismo Infantil de los Barrios, ha tenido una muy atractiva evolución, ya que en años anteriores se tuvo una gran participación, la cual no solo se repetirá este año, más bien, se incrementará, incluso con la presencia de niños de estados vecinos.

Este Serial Municipal contempla varias etapas, para ser exactos cinco. La primera de ellas el domingo 1 de febrero en el circuito de Avenida 20 de Noviembre. La segunda etapa se desarrollará el domingo 15 de marzo en el circuito de Boulevard Españita, mientras que la tercera tendrá como sede nuevamente el Boulevard Españita el 19 de abril.

La cuarta y penúltima etapa se desarrollará el domingo 17 de mayo en Avenida 20 de Noviembre y la quinta y última etapa el domingo 21 de junio en Avenida Venustiano Carranza.

El Serial Municipal se desarrolla en conjunto con Junior Bike y pueden participar todos los ciclistas infantiles desde los 3 años, quienes competirán por etapa para ganar la clasificación general tras las 5 fechas puntuables.

Es importante mencionar que se premiará por etapa a los primeros 5 lugares y los registros pueden realizarse una hora antes de iniciar la competencia. Todas las etapas darán inicio a las 9:15 de la mañana, por lo que a las 8:00 horas inician registros. A las 9:00 am en punto se tendrá previo a cada etapa una pequeña junta previa con delegados y/o padres de familia.

Como requisito, solo se pide llevar bicicleta en buen estado, así como caso (obligatorio), guantes y presentar acta de nacimiento para corroborar la edad del niño competidor.

Para mayores informes al 444 195 18 23 con Ricardo Arroyo o José Luis Cruz Miranda al 444 120 06 67. Las bases, edades y sus respectivas distancias se pueden consultar también en las redes sociales oficiales de la Dirección de Deporte Municipal de San Luis Potosí.