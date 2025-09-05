Inicia el Alcalde Enrique Galindo nueva obra de pavimentación, la número 30 en tres semanas

En la jornada 335 de Capital al 100, arrancó la rehabilitación de la Calle Fernando Celada, además de encabezar otras acciones para mejorar las condiciones de la colonia Julián Carrillo y de entregar artículos escolares y deportivos en la escuela Juan H. Sánchez.

En el marco de la jornada 335 del programa Capital al 100, el Alcalde Enrique Galindo puso en marcha una nueva obra de pavimentación, en la calle Fernando Celada, la número 30 iniciada en las últimas tres semanas, además de encabezar una serie de acciones para mejorar las condiciones de la colonia Julián Carrillo y de entregar mochilas, material didáctico y artículos deportivos a los alumnos de la escuela Doctor Juan H. Sánchez.

Acompañado por vecinos, directores, síndicos, regidores y personal del Gobierno de la Capital, el Presidente Municipal dio inicio a los trabajos para la rehabilitación integral de la calle Fernando Celada, en el tramo de Sevilla y Olmedo a La Lonja y que incluye la reposición de las redes de agua potable y drenaje, que se encuentran sumamente deterioradas por su antigüedad.

A este respecto, el Jefe del Gobierno de la Capital señaló que todas las obras emprendidas dentro del programa Vialidades Potosinas son de muy alta calidad e incluyen alumbrado, banquetas, rampas para personas con discapacidad y señalética, además de que se concluyen en el tiempo programado.

En este aspecto, el dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Lepoldo Stevens Pérez, así como la empresa responsable de la obra, se comprometieron ante a los habitantes de la zona a terminar la obra en un máximo de tres meses, para lo cual se trabajaría incluso en turnos extra. Luego de dar el banderazo de arranque de la obra, Enrique Galindo y la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, visitaron la escuela Juan H. Sánchez, donde entregaron mochilas, útiles y artículos deportivos, ante el entusiasmo de centenares de estudiantes.