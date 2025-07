Informa Dirección de Agua del Gobierno de la Capital nuevo domicilio y teléfonos

Las oficinas se ubican en Plaza Murano, en avenida Sierra Vista 1305, 4º piso interior 6.

La Dirección de Agua, Alcantarillado y Saneamiento del Gobierno Municipal de San Luis Potosí da a conocer su nuevo domicilio, a fin de que la población a la que atiende realice algún trámite directamente en sus oficinas.

La nueva ubicación es en Plaza Murano, localizada en avenida Sierra Vista 1305, 4º piso interior 6, en un horario de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Asimismo, dio a conocer sus teléfonos: 4447-388973 y 4447-388974.

Cabe recordar que la Dirección de Agua Municipal da atención a quienes fueron usuarias y usuarios de la empresa Aguas del Poniente, puesto que una vez que concluyó la concesión, el Ayuntamiento de la Capital asumió esa responsabilidad.

No obstante, también se encarga principalmente de la zona rural o no delegacional en la que el INTERAPAS no tiene injerencia, por ello, distribuye agua potable en comunidades mediante un sistema de pipas para dar respuesta a quienes aún no tienen este servicio a través de la red.

Finalmente, la Dirección de Agua, Alcantarillado y Saneamiento de la Capital recordó que en sus oficinas se pueden hacer el pago del agua para quienes fueron clientes de Aguas del Poniente, en un horario de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde, aunque también se tienen módulos en Plaza Gemelos y en la Unidad Administrativa Municipal.