Incentiva DIF Municipal SLP, la autonomía económica con el empoderamiento de la mujer

“Creemos en mujeres poderosas que, cuando se preparan, transforman su realidad”: Jessica Albarrán, Directora del DIF Capitalino

En el marco del 8M, la conferencista Coco Contreras compartió estrategias prácticas sobre administración, ahorro, inversión y construcción de patrimonio

SLP.– En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno de la Capital, a través del Sistema Municipal DIF, realizó en Palacio Municipal la conferencia “El futuro es nuestro: finanzas inteligentes para mujeres en evolución”, impartida por la C.P. María Socorro “Coco” Contreras Lucio, como parte de la jornada “Unidas somos poderosas”.

En representación de la Presidenta del DIF Capitalino, Estela Arriaga Márquez, la Directora del organismo, Jessica Albarrán Ramírez, destacó que para esta administración el 8 de marzo no es una fecha simbólica, sino una agenda viva y permanente que impulsa acciones concretas a favor del empoderamiento femenino.

Durante su mensaje, enfatizó que el empoderamiento también implica hablar de autonomía económica, acceso a herramientas reales y preparación constante: “Creemos en mujeres poderosas que, cuando se preparan, transforman su realidad. Creemos en la autonomía como base de la libertad”.

También dijo que, con el respaldo del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, durante todo el mes se desarrollarán más de 40 actividades gratuitas en distintos puntos de la ciudad, incluyendo delegaciones y espacios públicos, enfocadas en la capacitación, el liderazgo, la salud integral, el emprendimiento y el fortalecimiento de los derechos de las mujeres.

Por su parte, durante su conferencia, Coco Contreras compartió estrategias prácticas sobre administración inteligente, ahorro, inversión y construcción de patrimonio, invitando a las asistentes a tomar el control de sus finanzas como un paso fundamental hacia la independencia, la libertad y la seguridad personal. La charla motivó a reflexionar sobre la importancia de planear el futuro con disciplina, visión y confianza, demostrando que la educación financiera es una herramienta clave para la evolución personal y profesional de las mujeres.

La jornada reunió a funcionarias municipales, emprendedoras, estudiantes y mujeres de distintos sectores, consolidándose como un espacio de aprendizaje, inspiración y creación de redes de apoyo.

En este sentido, el DIF Municipal refrenda su compromiso de no solo acompañar, sino impulsar a las mujeres de San Luis Capital, convencido de que cada mujer es una razón para fortalecer su autonomía, a su familia y a toda la comunidad.