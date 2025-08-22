Inauguran Rostros de San Luis Amable en la galería de la Calzada de Guadalupe

El Gobierno de la Capital de San Luis Potosí inauguró la exposición “Rostros de San Luis Amable”, una muestra fotográfica que retrata la cotidianidad de nuestra ciudad, que representa el esfuerzo, el color, la diversidad cultural y la inclusión social.

Martín Juárez Córdova, en representación del Alcalde Enrique Galindo Ceballos, dijo que cada foto representa un momento, una expresión de lo más valioso que tenemos en San Luis: sus habitantes y sus manifestaciones.

Isabel Viramontes, en representación de los fotógrafos y artistas de la Colectiva dijo que la exposición es un homenaje visual que hace grande a San Luis, que nos recuerda la riqueza humana y la calidez que distinguen a os habitantes de San Luis Capital.

La exposición reúne el trabajo visual de María Isabel Viramontes Gutiérrez, Karina Escalante Tapia, Nadia Aidee Nataly Zarazúa Espino, Manuel Abraham Ortiz Nieto, Ernesto Martín Martínez Bravo, Josué Natanael Méndez de León y Carlos Abraham Revilla Hernández.

“Rostros de San Luis amable” nos invita a recorrer los múltiples paisajes de la capital potosina, tanto urbanos como rurales, con imágenes que reflejan escenas de la vida diaria en los barrios, colonias y delegaciones, donde el deporte, la cultura, el trabajo y la convivencia dan forma al tejido social que caracteriza a nuestra ciudad, reconociendo la riqueza de sus delegaciones, La Pila y Bocas, y la Comunidad de Escalerillas, integradas a la vida de la capital con identidades propias y como parte esencial del rostro plural de San Luis Potosí.

Presentada en el marco de San Luis Potosí. Capital Americana de la Cultura 2025, esta muestra reafirma el sentido profundo de dicho nombramiento: la cultura no se limita a los bienes materiales, sino que vive en las personas. Puede ser visitada durante todo agosto y septiembre de 2025.