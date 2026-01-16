Impulso decidido al deporte: Alcalde Galindo entrega uniformes a 500 artemarcialistas de San Luis Capital

En la Plaza de Fundadores, niñas, niños y jóvenes de academias municipales de taekwondo y karate recibieron indumentaria gratuita como parte del compromiso del Gobierno de la Capital con la formación integral y el respaldo a las familias.

El Alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, destacó que el año 2026 será un periodo en el que el Gobierno de la Capital continuará apostando de manera decidida por el desarrollo integral de la niñez y la juventud, a través del deporte como una herramienta de formación, disciplina y construcción de comunidad. Al encabezar la entrega de indumentaria deportiva a cerca de 500 niñas, niños y jóvenes practicantes de artes marciales, subrayó la importancia del acompañamiento de madres y padres de familia en este proceso.

Durante el evento realizado en la Plaza de los Fundadores, el Presidente Municipal señaló que el impulso a disciplinas como el taekwondo y el karate no solo fortalece la actividad física, sino que genera valores, identidad y oportunidades para que las y los jóvenes puedan desarrollarse incluso a nivel nacional e internacional. En este sentido, reconoció el esfuerzo de las familias que confían en las academias municipales como espacios de formación integral.

EL Alcalde Enrique Galindo Ceballos resaltó que uno de los principales compromisos de su administración es que el acceso al deporte sea gratuito y con condiciones dignas, por lo que además de ofrecer clases sin costo, se dota a las y los alumnos del equipamiento necesario, como uniformes, para que puedan entrenar en igualdad de condiciones. Afirmó que su gobierno seguirá respaldando estos programas que fortalecen el tejido social y abren oportunidades reales para la niñez y adolescencia potosina.

Por su parte, el Director de Deporte Municipal, Luis Fernando Alonso Molina, señaló que gracias al impulso del Alcalde Enrique Galindo a los atletas capitalinos fue posible entregar casi 500 dobok y karateguis a estudiantes de las academias municipales, como un reconocimiento y estímulo para que continúen su formación en estas disciplinas. Destacó que actualmente se cuenta con 10 academias de taekwondo y karate en centros deportivos y comunitarios, con atención de lunes a sábado.

Las y los beneficiarios, así como madres y padres de familia, agradecieron al Gobierno de la Capital por brindar espacios, clases y equipamiento de manera gratuita, al reconocer que estas acciones permiten que niñas, niños y jóvenes practiquen deporte en entornos seguros, desAarrollen habilidades físicas y personales, y fortalezcan su crecimiento integral a través de las artes marciales.