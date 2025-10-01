Impulso a un San Luis limpio, seguro y ecológico, en cuatro años de gobierno de Enrique Galindo

El Alcalde capitalino destaca programas emblemáticos como Domingo de Pilas y Capital al 100, que han transformado 196 y 350 espacios públicos respectivamente, con limpieza, iluminación y cuidado del arbolado.

En el Primer Informe de Gobierno del Alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, se resaltaron los avances alcanzados durante sus cuatro años de gestión, con especial énfasis en los programas de mantenimiento urbano “Domingo de Pilas” con 196 ediciones, y “Capital al 100” con 365. Estas jornadas recorren la ciudad para limpiar y embellecer espacios públicos, creando entornos limpios, seguros y agradables para la población.

Durante este período, cientos de colonias han sido beneficiados por las cuadrillas de la Dirección de Servicios Municipales que integran las áreas de Imagen Urbana, Alumbrado Público y Parques y Jardines. Estas intervenciones se realizan con la participación no solo del personal adscrito, sino también de trabajadoras y trabajadores de otras dependencias municipales, y la propia comunidad, promoviendo un sentido de responsabilidad compartida.

Además del embellecimiento, la ciudad ha mantenido el cuidado de su arbolado urbano, recibiendo por tercera ocasión la distinción “Ciudad Árbol del Mundo”, otorgada por la Arbor Day Foundation y la FAO, que reconoce las buenas prácticas en protección y fomento del arbolado urbano. Este reconocimiento posiciona a San Luis Potosí como un referente en la promoción de ciudades resilientes y saludables.