Impulsan en Cabildo de San Luis Capital acciones a favor de mujeres emprendedoras

La Comisión de Desarrollo Económico respalda el Segundo Foro Talento Humano y llama a fortalecer la capacitación y profesionalización femenina.

En una sesión de la Comisión de Desarrollo Económico, su Presidenta, Regidora Laura Julieta Abud Sarquis, manifestó su respaldo a todas las acciones que impulsen el desarrollo de las mujeres emprendedoras, especialmente aquellas que contemplen capacitaciones, talleres, mesas de trabajo y mayores oportunidades para su desempeño laboral y administrativo.

Lo anterior, luego de escuchar la presentación del Segundo Foro Talento Humano, que será emprendido en los próximos días por la dirección de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de San Luis Potosí. La Regidora destacó la importancia de generar espacios que fortalezcan las habilidades y conocimientos de las mujeres para consolidar proyectos productivos y ampliar sus oportunidades profesionales.

Abud Sarquis subrayó la necesidad de coadyuvar en la preparación de las mujeres en conocimientos básicos para emprender su propio negocio o bien incrementar sus capacidades para desempeñarse con mayor eficiencia en cualquier ámbito laboral, contribuyendo así al crecimiento económico y al fortalecimiento del talento local.