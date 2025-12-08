Impulsan capacitación “Ley Silla 360°” para fortalecer cumplimiento laboral en las empresas potosinas

Capacitación municipal busca orientar a las empresas sobre la aplicación de la nueva Ley Silla y sus obligaciones en materia de bienestar laboral. La sesión ofrecerá herramientas prácticas para garantizar condiciones de trabajo más dignas y el cumplimiento normativo en los centros laborales.

Con el propósito de fortalecer el cumplimiento normativo y promover condiciones laborales más dignas dentro de las empresas, el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, a través de la Dirección de Desarrollo Económico, llevará a cabo la capacitación “Ley Silla 360°: lo que toda empresa debe saber”, dirigida a empleadores, responsables de recursos humanos, áreas administrativas y público interesado.

Lo anterior lo informó la Directora de Desarrollo Económico, Korina Toro Reyna, quien indicó que en esta sesión se explicarán los alcances, obligaciones y medidas de implementación establecidas por la reciente reforma conocida como Ley Silla, así como sus implicaciones para los centros de trabajo en materia de salud ocupacional, bienestar del personal y cumplimiento regulatorio.

Anunció que esta capacitación será impartida por el licenciado Gerardo Mejía, consultor de Recursos Humanos y especialista en Recursos Humanos, Relaciones Laborales y Desarrollo Organizacional, el día jueves 11 de diciembre en un horario de 09 a 10:30 horas.

En este sentido, Toro Reyna señaló que para facilitar la participación de más empresas, la capacitación se realizará en modalidad híbrida, desarrollándose de manera presencial en la sala de juntas de la Dirección de Desarrollo Económico, Carranza #426, Col. Centro; y virtual a través de Zoom.

Los temas que se abordarán en esta capacitación serán: Derecho al descanso sentado durante la jornada laboral; Obligación para las empresas de proporcionar sillas; Prohibición de obligar a estar de pie toda la jornada; Aplicación preferente en servicios, comercio y sectores similares; Incorporación a los reglamentos internos de trabajo y Entrada en vigor y exigibilidad de la ley.

Esta capacitación forma parte de los esfuerzos del >yuntamiento de San Luis Potosí y de la Dirección de Desarrollo Económico por impulsar entornos laborales más seguros, eficientes y humanamente sostenibles. Además de proporcionar a las empresas la información y herramientas necesarias para cumplir con la ley, reducir riesgos laborales y mejorar las condiciones de trabajo para todas y todos sus colaboradores. Para las personas interesadas la inscripción será por medio del enlace: https://forms.gle/7s55XKwHDiyGf4Km8