29.5 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Impulsa Gobierno Municipal la tecnificación del campo con el programa Mujeres al Tractor

By Redacción
99
spot_img
martes, febrero 17, 2026

  • El alcalde Enrique Galindo Ceballos fortalece la producción agrícola con enfoque de género.
  • El programa está destinado exclusivamente a mujeres productoras de la zona rural delegacional y no delegacional de la capital.

Con el compromiso del alcalde Enrique Galindo Ceballos de impulsar la tecnificación y eficientización de la producción agrícola en San Luis Potosí, el Gobierno Municipal puso en marcha el programa Mujeres al Tractor, iniciativa destinada exclusivamente a mujeres productoras de la zona rural delegacional y no delegacional de la capital. Este esfuerzo busca reconocer y fortalecer el papel de las mujeres en el campo, brindándoles herramientas modernas para mejorar sus procesos productivos y elevar su competitividad.

El Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano, informó que el programa se implementa desde la Subdirección de Bienestar Rural, y destacó que en la primera semana de febrero se impulsó la producción en dos unidades agrícolas, beneficiando directamente a ocho productoras y sus familias. Se trabajó en diez hectáreas de las comunidades Cerritos de Zavala y en la Delegación La Pila, donde se realizaron labores de corte de alfalfa, siembra de cilantro y preparación de parcelas para el siguiente ciclo agrícola, además del traslado de materias primas e insumos. Estas acciones reflejan el impacto económico y social que representa el programa en las comunidades rurales.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, reafirma su convicción de trabajar de manera cercana con las y los productores rurales, fortaleciendo la voz de las mujeres y promoviendo su integración plena en la vida económica de la ciudad. Con este programa, se avanza en la construcción de un San Luis más justo, inclusivo y productivo, porque existen muchas Razones para amar a San Luis.

Artículo anterior
SEGURIDAD ALIMENTARIA CRECE EN 2026 CON MÁS PRODUCTOS
Artículo siguiente
Gobierno Municipal invita a las empresas potosinas a integrarse al Catálogo de Proveedores
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.