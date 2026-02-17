Impulsa Gobierno Municipal la tecnificación del campo con el programa Mujeres al Tractor

El alcalde Enrique Galindo Ceballos fortalece la producción agrícola con enfoque de género.

El programa está destinado exclusivamente a mujeres productoras de la zona rural delegacional y no delegacional de la capital.

Con el compromiso del alcalde Enrique Galindo Ceballos de impulsar la tecnificación y eficientización de la producción agrícola en San Luis Potosí, el Gobierno Municipal puso en marcha el programa Mujeres al Tractor, iniciativa destinada exclusivamente a mujeres productoras de la zona rural delegacional y no delegacional de la capital. Este esfuerzo busca reconocer y fortalecer el papel de las mujeres en el campo, brindándoles herramientas modernas para mejorar sus procesos productivos y elevar su competitividad.

El Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano, informó que el programa se implementa desde la Subdirección de Bienestar Rural, y destacó que en la primera semana de febrero se impulsó la producción en dos unidades agrícolas, beneficiando directamente a ocho productoras y sus familias. Se trabajó en diez hectáreas de las comunidades Cerritos de Zavala y en la Delegación La Pila, donde se realizaron labores de corte de alfalfa, siembra de cilantro y preparación de parcelas para el siguiente ciclo agrícola, además del traslado de materias primas e insumos. Estas acciones reflejan el impacto económico y social que representa el programa en las comunidades rurales.

El Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, reafirma su convicción de trabajar de manera cercana con las y los productores rurales, fortaleciendo la voz de las mujeres y promoviendo su integración plena en la vida económica de la ciudad. Con este programa, se avanza en la construcción de un San Luis más justo, inclusivo y productivo, porque existen muchas Razones para amar a San Luis.