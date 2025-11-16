Impulsa Gobierno Municipal agricultura 4.0 en comunidades rurales de San Luis Capital

⁠ ⁠Se atendieron 70 hectáreas con tecnología avanzada mediante los programas Mecanizando el Campo y Aerofumigación Inteligente.

⁠ ⁠El alcalde Enrique Galindo promueve la modernización del campo potosino con impacto directo en las familias productoras.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el alcalde Enrique Galindo Ceballos, impulsa la modernización del campo potosino a través de la implementación de tecnología avanzada en comunidades rurales del municipio, tanto en zona delegacional como no delegacional.

El subdirector de Bienestar Rural, José Francisco García Castillo, informó que durante la última semana se atendieron 70 hectáreas mediante los programas Mecanizando el Campo y Aerofumigación Inteligente, con el objetivo de eficientar los procesos productivos y mejorar las condiciones de trabajo de las y los productores.

Como parte de Aerofumigación Inteligente, se utilizó un dron de última tecnología para fumigar 20 hectáreas de distintos cultivos en las comunidades de La Manta, Jarillas y El Huizache. Este método reduce significativamente los tiempos de aplicación y elimina el contacto directo de los productores con los químicos, disminuyendo riesgos a la salud.

En paralelo, el programa Mecanizando el Campo permitió impulsar la producción en 50 hectáreas correspondientes a siete unidades de producción, mediante el uso de tractores y herramientas agrícolas como cortadoras, arados, chapoleadoras, rastras y remolques de transporte.

Las comunidades beneficiadas incluyen La Manta, Jarillas, Terrones, El Malacate, El Huizache, Palmar de Flores, El Chaparral, Tanquesito de Mendoza, La Pila y San Juan de Bocas.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral del Gobierno Municipal para fortalecer la vocación agrícola de San Luis Potosí, mejorar la productividad rural y generar bienestar directo en las familias que dependen del campo.