Impulsa Gobierno Municipal a mujeres productoras rurales con el programa Mujeres al Tractor

El alcalde Enrique Galindo Ceballos respalda el préstamo de maquinaria agrícola a mujeres de Graneros, Granjas La Estrella y La Pila.

Se trabajaron ocho hectáreas para la producción de chile, cilantro y forraje, beneficiando a decenas de familias rurales.

Con el firme compromiso de fortalecer el campo potosino y dignificar el trabajo de las mujeres rurales, el Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Enrique Galindo Ceballos impulsó a productoras agrícolas de las comunidades Graneros, Granjas La Estrella y la Delegación de La Pila mediante el programa Mujeres al Tractor: Rompiendo Paradigmas.

En fechas recientes, se facilitaron en calidad de préstamo dos tractores y diversos implementos agrícolas que permitirán eficientar las labores del campo, mejorar los procesos de cultivo y elevar la productividad en zonas rurales. El subdirector de Bienestar Rural, José Francisco García Castillo, informó que gracias a este apoyo se trabajaron ocho hectáreas destinadas a la producción de chile, cilantro y forraje, lo que representa un avance significativo en las condiciones de vida de decenas de familias del municipio, tanto en zonas delegacionales como no delegacionales.

“El programa Mujeres al Tractor busca romper barreras históricas y abrir oportunidades reales para las mujeres del campo. Con maquinaria adecuada, ellas pueden liderar procesos productivos, generar ingresos y transformar sus comunidades”, destacó García Castillo.

Estas acciones forman parte de una política municipal que reconoce el valor del trabajo agrícola, promueve la equidad de género y apuesta por el desarrollo sostenible en las comunidades rurales.