AYUNTAMIENTO

Impulsa Gobierno Municipal a mujeres productoras del campo con el programa “Mujeres al Tractor Rompiendo Paradigmas”

miércoles, noviembre 5, 2025

  • El programa facilita maquinaria agrícola en préstamo para fortalecer la producción en comunidades rurales.
  • En una semana se atendieron 15 hectáreas en La Pila, El Malacate y San Juan de Bocas.

El Gobierno Municipal de San Luis Potosí, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, impulsa la productividad de las mujeres del campo a través del programa Mujeres al Tractor: Rompiendo Paradigmas, una iniciativa que facilita en préstamo tractores e implementos agrícolas para apoyar el trabajo de productoras rurales.

José Francisco García Castillo, Subdirector de Bienestar Rural, informó que este programa tiene como objetivo brindar herramientas que permitan a las mujeres eficientar sus procesos de cultivo, cosecha y transporte, fortaleciendo así su autonomía productiva y el desarrollo económico de sus comunidades.

Durante la última semana, el programa permitió atender 15 hectáreas con labores de rastreo, corte y transporte de cultivos como cilantro, cempasúchil y forraje diverso. Las beneficiarias pertenecen a la Delegación La Pila, así como a las comunidades de El Malacate y San Juan de Bocas.

García Castillo destacó que esta estrategia forma parte de la política de inclusión y fortalecimiento del campo potosino que impulsa el alcalde Enrique Galindo, con acciones concretas que reconocen el papel de las mujeres en la producción agrícola y promueven su participación activa en el desarrollo rural.

El programa Mujeres al Tractor continuará su implementación en otras comunidades del municipio, priorizando aquellas zonas donde el acceso a maquinaria representa una barrera para el aprovechamiento pleno de la tierra.

