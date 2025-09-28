Impulsa Enrique Galindo el autoempleo con talleres de belleza en la colonia Progreso

40 personas recibieron capacitación en corte de cabello y conocimientos básicos de belleza.

Las jornadas buscan brindar herramientas para emprender y generar ingresos adicionales.

Como parte del compromiso de la administración encabezada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos para fortalecer el desarrollo económico y social de las familias potosinas, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, bajo el sello de San Luis Amable, llevó a cabo una jornada del Taller de Belleza y Corte Básico en la colonia Progreso, beneficiando a 40 personas.

La actividad fue coordinada por la Dirección de Ciudadanía, a través de la responsable de zona Leticia Rojas, y tuvo como propósito brindar conocimientos prácticos en corte de cabello y técnicas esenciales de belleza, que permitan a las y los participantes iniciar un negocio propio o generar ingresos extra en sus tiempos libres.

Estas acciones forman parte de la estrategia municipal para impulsar el autoempleo, fomentar la autonomía económica y acercar oportunidades reales a las colonias de San Luis Potosí. Por ello, en los próximos días se estarán replicando estos talleres en distintas zonas de la ciudad, llevando capacitación útil y gratuita a quienes buscan emprender o mejorar sus condiciones de vida.

Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento reafirma su vocación de servicio y cercanía, construyendo una ciudad más justa, digna y con oportunidades para todas y todos.