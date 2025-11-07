Impulsa el Gobierno de la Capital el desarrollo de la vivienda en la Zona Metropolitana

Inaugura el Alcalde Enrique Galindo la 42ª edición de la Feria de la Vivienda, que se realiza los días 7, 8 y 9 de noviembre en Plaza Sendero.

Acompañado por autoridades estatales y de los municipios de la zona metropolitana; así como por líderes obreros y de cámaras empresariales, el Alcalde Enrique Galindo Ceballos inauguró este viernes la Cuadragésima Segunda Edición de la Feria de la Vivienda, que tiene como propósito contribuir a que las familias que viven en San Luis Potosí encuentren su hogar y comiencen a construir su patrimonio.

El evento se realiza los días 7, 8 y 9 de noviembre en el estacionamiento de Plaza Sendero, donde empresas desarrolladoras y promotoras de vivienda ofrecen amplia información sobre los trámites y múltiples opciones en cuanto a ubicaciones, tamaños y precios.

El Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos invitó a la población a acercarse para conoer las oportunidades que se ofrecen y afirmó que el Gobierno Municipal está en la mejor disposición de facilitar tanto la construcción como la comercialización de viviendas para atender la creciente demanda que hay en toda la zona metropolitana.

Por su parte, el Presidente de Cámara Nacional de Vivienda (Canadevi), Francisco Torres Ocejo, reconoció el impulso que ha dado el Gobierno de la Capital al desarrollo habitacional y urbano, que hace que San Luis Potosí sea una de las mejores ciudades para vivir.

En el evento inaugural estuvieron también la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios AMPI, Olga Espitia Lanuza; el Director del Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado, Christian Joaquín Sánchez Sánchez; autoridades de Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos y líderes de las centrales obreras CTM y CATEM.