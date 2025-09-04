Impulsa Ecología Táctica reciclaje de electrónicos en San Luis Capital

20.9 C
By Redacción
jueves, septiembre 4, 2025

Contenedor especial en la Unidad Administrativa Municipal recibe basura tecnológica y electrodomésticos para su correcto manejo.

La Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, instaló un contenedor especial como parte del programa Ecología Táctica, con el objetivo de dar un destino responsable a los residuos electrónicos y electrodomésticos que ya no funcionan y que comúnmente se acumulan en los hogares, porque no pueden ser desechados en la basura convencional.

Gracias a una alianza con la empresa potosina Recimetsa, especializada en el manejo de residuos electrónicos, el contenedor recibe una amplia variedad de objetos: televisores, copiadoras, teléfonos celulares, escáneres, micrófonos, cámaras, audífonos, tablets, pantallas, computadoras de escritorio, laptops, impresoras y más. También se aceptan pequeños y grandes electrodomésticos como licuadoras, microondas, cafeteras, tostadoras, planchas, refrigeradores, lavadoras y secadoras.

Esta iniciativa busca evitar que estos materiales terminen contaminando el medio ambiente o almacenados sin uso en los hogares. La invitación está abierta a toda la ciudadanía para que aproveche este punto de recolección y contribuya a un San Luis más limpio, ordenado y sostenible. Todo lo recolectado será canalizado a procesos de reciclaje adecuados.

