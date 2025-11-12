10.8 C
San Luis Potosí
Impulsa Consejo Municipal de la Juventud estrategias para mayor inclusión y atención

martes, noviembre 11, 2025

  • Se proponen acciones para responder a las necesidades de jóvenes indígenas y de pueblos originarios.
  • Integrantes del citado Consejo y de la Dirección de Atención a las Juventudes participan en evento para reconocer a jóvenes con discapacidad.

Como parte de las acciones para integrar a la diversidad de juventudes en las políticas públicas del Gobierno de la Capital surgidas de las y los jóvenes, el Consejo Municipal de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de Juventud busca ser más incluyente a fin de atender a más sectores de esta población.

De ahí que recientemente integrantes de la Comisión de Pueblos Originarios que forma parte del también conocido como Consejo Municipal de la Juventud, sesionaron para trabajar en propuestas que fortalezcan la inclusión y permitan llevar acciones a todas las juventudes potosinas.

Coincidieron en la importancia de no sólo conocer las necesidades de jóvenes indígenas y que conforman los pueblos originarios, sino de darles respuesta, de ahí que se reiteró la relevancia de redirigir acciones para atenderles.

Asimismo, como parte de las estrategias de inclusión, integrantes del Consejo Municipal de la Juventud y de la Dirección de Atención a las Juventudes, participaron en el Simposio “Abordajes Interdisciplinarios en Discapacidad” en el Museo Federico Silva, espacio de diálogo y reflexión y sobre la importancia de ser incluyentes y del reconocimiento a favor de las personas con discapacidad.

El titular de la citada dependencia capitalina, Guillermo Rivera Morales mencionó que dicho evento “visibilizó las distintas formas en las que podemos construir una sociedad más empática, accesible y consciente de la diversidad humana”. Hizo un especial reconocimiento a la ponente, Sofía Vargas y al Consejo Municipal de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de Juventud, por su compromiso con las causas sociales y por impulsar espacios donde las juventudes participan activamente en la construcción de un San Luis más amable.

