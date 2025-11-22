22.9 C
San Luis Potosí
AYUNTAMIENTO

Impulsa Ayuntamiento proyecto de Industria Creativa en sesión del Consejo de Desarrollo Económico

By Redacción
sábado, noviembre 22, 2025

  • En la 7ª sesión del Consejo se presentó el programa Hecho en México y se acordaron acciones para fortalecer el reciente nombramiento de San Luis Potosí como Ciudad Creativa. La administración de Enrique Galindo Ceballos busca consolidar este distintivo otorgado por la UNESCO.

Durante la séptima sesión del Consejo de Desarrollo Económico Municipal, autoridades y representantes del sector productivo revisaron los avances de la agenda económica local y las nuevas oportunidades para el municipio. El encuentro permitió afinar estrategias orientadas a detonar la innovación, la producción local y la atracción de inversión.

En la reunión se presentó el programa Hecho en México, iniciativa que busca promover la manufactura nacional y fortalecer la presencia de productos locales en diversos mercados. Los integrantes del Consejo analizaron su impacto potencial para las empresas potosinas y su vinculación con proyectos en curso.

Asimismo, se definieron acuerdos para impulsar el proyecto Industria Creativa, una de las prioridades del Ayuntamiento de San Luis Potosí luego del reciente nombramiento de la ciudad como Ciudad Creativa por la UNESCO. La administración encabezada por el alcalde Enrique Galindo Ceballos reforzará acciones para posicionar este distintivo y fomentar el desarrollo de talento, cultura e innovación.

Con estos avances, el Consejo de Desarrollo Económico Municipal reafirma su compromiso con el crecimiento sostenible de San Luis Potosí, mediante políticas públicas que integran competitividad, creatividad y participación del sector productivo.

