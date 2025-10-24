15.2 C
Impulsa Ayuntamiento el Inbound Growth 2025 San Luis Capital

viernes, octubre 24, 2025
  • El congreso de marketing reunió a expertos nacionales para impulsar el crecimiento empresarial en el Bajío.

El Ayuntamiento de San Luis Capital, encabezado por el Alcalde Enrique Galindo Ceballos, apoyó la realización del simposio Inbound Growth 2025 San Luis Potosí, un encuentro para el desarrollo de estrategias digitales y de crecimiento empresarial. La dirección de Turismo del municipio fue la instancia encargada de respaldar esta iniciativa.

El Presidente Municipal Enrique Galindo destacó la importancia de este tipo de foros con colaboración empresarial: “a mí como Alcalde me gusta impulsar este tipo de encuentros porque esto hace la diferencia de las ciudades que estamos luchando por ganar un espacio nacional e internacional. Hoy lo estamos logrando en San Luis Capital”, expresó durante su intervención.

El congreso impulsado por el grupo Posadas Black & Orange, ofreció estrategias de inbound marketing y growth hacking dirigidas a empresas del Bajío, con el objetivo de ayudarlas a crecer, vender más, atraer talento y generar demanda en mercados cada vez más competitivos.

