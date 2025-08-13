Impulsa ayuntamiento de SLP respeto y derechos de personas adultas mayores en la Delegación La Pila

La Instancia de las Mujeres promueve espacios de reflexión y conciencia sobre la dignidad de este sector de la población.

Con el objetivo de fortalecer la protección y el respeto hacia los sectores más vulnerables, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Instancia de las Mujeres, llevó a cabo la plática “Derechos y dignidad en las personas adultas mayores”, en el Centro de Atención Familiar de la comunidad Terrero Sur, en la Delegación La Pila.

La Delegada Municipal de La Pila, Daniela Cid González, destacó la importancia de visibilizar y garantizar los derechos de este sector, en línea con la visión del Alcalde Enrique Galindo Ceballos y de la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez.

Por su parte, la Directora de la Instancia, Martha Orta Rodríguez, subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia “Con Nosotras” que impulsa el liderazgo y el bienestar de las mujeres, incluyendo a las adultas mayores, para fomentar su integración plena y libre de violencia.