29.4 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Impulsa ayuntamiento de SLP respeto y derechos de personas adultas mayores en la Delegación La Pila

By Redacción
79
spot_img
miércoles, agosto 13, 2025

  • La Instancia de las Mujeres promueve espacios de reflexión y conciencia sobre la dignidad de este sector de la población.

Con el objetivo de fortalecer la protección y el respeto hacia los sectores más vulnerables, el Gobierno Municipal de San Luis Potosí, a través de la Instancia de las Mujeres, llevó a cabo la plática “Derechos y dignidad en las personas adultas mayores”, en el Centro de Atención Familiar de la comunidad Terrero Sur, en la Delegación La Pila.

La Delegada Municipal de La Pila, Daniela Cid González, destacó la importancia de visibilizar y garantizar los derechos de este sector, en línea con la visión del Alcalde Enrique Galindo Ceballos y de la Presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez.

Por su parte, la Directora de la Instancia, Martha Orta Rodríguez, subrayó que estas acciones forman parte de la estrategia “Con Nosotras” que impulsa el liderazgo y el bienestar de las mujeres, incluyendo a las adultas mayores, para fomentar su integración plena y libre de violencia.

 

 

Artículo anterior
Mejoran imagen urbana con mantenimiento y seguridad vial
Artículo siguiente
SOLEDAD, MUNICIPIO CON FUTURO Y DESARROLLO SOCIAL CON MÁS INFRAESTRUCTURA URBANA: JUAN MANUEL NAVARRO
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.