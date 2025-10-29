14.8 C
San Luis Potosí
type here...
AYUNTAMIENTO

Impulsa Alcalde Enrique Galindo un plan integral para mejorar y hacer más segura la movilidad en San Luis Capital

By Redacción
67
miércoles, octubre 29, 2025
spot_img

  • Anunció el fortalecimiento del área de Vialidad y la integración de un Comité de Movilidad y Vialidad que identifique problemas y proponga soluciones.

Con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad y dar mayor seguridad a la población, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos propuso elaborar un plan integral para fortalecer esta área; así como la creación de un comité que ayude a detectar problemas y a presentar alternativas de solución.

En reunión con el personal de Vialidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Jefe del Gobierno de la Capital señaló que el área de Vialidad es una de las más importantes para el buen funcionamiento de nuestra ciudad, por lo que anunció su fortalecimiento en equipo, personal y operativamente.

Señaló que una mejor movilidad significa un San Luis más seguro, por lo que giró instrucciones para la elaboración de un plan integral para fortalecer al área y con ello brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Durante la reunión, Galindo Ceballos también propuso la creación de un Comité de Movilidad y Vialidad, cuya función será identificar las zonas con mayor conflicto en la ciudad y diseñar soluciones efectivas.

Artículo anterior
Llama IMSS San Luis Potosí a incorporar mejores hábitos de vida que coadyuvan a una salud cardiovascular
Artículo siguiente
San Luis Capital, reconocido a nivel internacional por su liderazgo ambiental
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.