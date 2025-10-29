Impulsa Alcalde Enrique Galindo un plan integral para mejorar y hacer más segura la movilidad en San Luis Capital

Anunció el fortalecimiento del área de Vialidad y la integración de un Comité de Movilidad y Vialidad que identifique problemas y proponga soluciones.

Con el fin de mejorar la movilidad en la ciudad y dar mayor seguridad a la población, el Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos propuso elaborar un plan integral para fortalecer esta área; así como la creación de un comité que ayude a detectar problemas y a presentar alternativas de solución.

En reunión con el personal de Vialidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Jefe del Gobierno de la Capital señaló que el área de Vialidad es una de las más importantes para el buen funcionamiento de nuestra ciudad, por lo que anunció su fortalecimiento en equipo, personal y operativamente.

Señaló que una mejor movilidad significa un San Luis más seguro, por lo que giró instrucciones para la elaboración de un plan integral para fortalecer al área y con ello brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Durante la reunión, Galindo Ceballos también propuso la creación de un Comité de Movilidad y Vialidad, cuya función será identificar las zonas con mayor conflicto en la ciudad y diseñar soluciones efectivas.