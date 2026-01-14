15.6 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
AYUNTAMIENTO

Importante avenida entrega Alcalde Galindo al norte de la Capital

By Redacción
120
spot_img
miércoles, enero 14, 2026

  • El Presidente Municipal entregó a la ciudadanía la obra integral de avenida Granjas, en la colonia Industrial Aviación, que abarca más de 8 mil metros cuadrados, lo que la hace una de las vialidades más largas rehabilitadas; además, compromete regenerar también la calle Fray J. de Juárez, con importante deterioro.

El Alcalde de San Luis Capital, Enrique Galindo Ceballos, inauguró la rehabilitación integral de la avenida Granjas, que conecta Vasco de Quiroga y avenida  Morales-Saucito, una de las vialidades más extensas e importantes de la colonia Industrial Aviación. Se trata de una obra que por décadas fue demandada por vecinas y vecinos de la zona, a quienes dio otra noticia: pavimentará otra calle más: Fray J. de Juárez, que presenta un evidente deterioro.

Durante el acto inaugural, el Presidente Municipal subrayó que la avenida Granjas forma parte de las vialidades priorizadas por el Consejo de Desarrollo Social Municipal, al tratarse de una obra de gran dimensión, con una superficie aproximada de 8 mil 500 metros cuadrados, lo que la convierte en una de las calles más largas rehabilitadas en el actual periodo de gobierno.

El Alcalde Enrique Galindo reconoció la participación y la tenacidad de las y los vecinos, así como de las y los integrantes del Consejo de Desarrollo Social Municipal, la Junta de Participación Ciudadana y el Comité de Obra, quienes impulsaron el proyecto hasta su concreción. Afirmó que, gracias a la voluntad de quienes apostaron por la obra, hoy es posible entregar una vialidad digna y funcional para la colonia, “donde nos abren la puerta ahí estamos”, enfatizó.

Finalmente, agradeció a las empresas constructoras y al personal de la Dirección de Obras Públicas por sacar adelante un proyecto que, aseguró, mejora la movilidad, la imagen urbana y la calidad de vida de quienes habitan la colonia Industrial Aviación y zonas aledañas; refrendó su compromiso de seguir llevando obra pública a las colonias que abren las puertas al trabajo conjunto.

Artículo anterior
Protección Civil Municipal refuerza inspecciones a unidades gaseras para garantizar la seguridad de la población
Artículo siguiente
Capital al 100 y Domingo de Pilas transforman más de 500 colonias en San Luis Capital
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.