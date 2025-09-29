Hoy rinde su primer informe de Gobierno  Enrique Galindo Ceballos

El acto se llevará a cabo este 29 de septiembre a las 12:00 horas en el Auditorio Bicentenario de la UASLP. El Presidente Municipal presentará los logros de su primer año de gestión (2024-2027), con cuatro años de resultados en beneficio para la Capital potosina.

Este lunes 29 de septiembre, en punto de las 12:00 horas, el Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, presentará su Primer Informe de Gobierno. El evento se desarrollará en el Centro Cultural Universitario Bicentenario de la UASLP y marcará un momento clave para dar a conocer los avances de su administración en el periodo 2024-2027.

Durante la presentación, el Alcalde expondrá los principales resultados obtenidos en su primer año de gestión, destacando los logros alcanzados en materia de obra pública, servicios municipales, seguridad, cultura y desarrollo social. Asimismo, se hará un recuento del trabajo coordinado con la ciudadanía y distintos sectores de la Capital potosina.

Galindo Ceballos también dará a conocer los proyectos que su administración impulsará en el próximo año, enfocados en mejorar la calidad de vida de las y los potosinos. Los temas de mayor interés para la población, como movilidad, modernización de infraestructura y programas sociales, formarán parte central del informe.