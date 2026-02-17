25.3 C
San Luis Potosí
Hasta 50 por ciento de descuento en adeudos de agua: Interapas

lunes, febrero 16, 2026

  • El programa “Ponte al día con INTERAPAS” continúa disponible para usuarios industriales, comerciales y domésticos.

SLP.– El programa de descuentos 2026 de INTERAPAS sigue siendo una opción para quienes buscan regularizar sus adeudos en el pago de agua y drenaje antes de que concluya el mes.

Los incentivos fiscales van de un 30 hasta un 50 por ciento en adeudos acumulados de 2025 y años anteriores, realizando el pago en una sola exhibición.

El beneficio está disponible para usuarios con tarifas tipo industriales, comerciales y domésticos.

En el caso de usuarios con tarifa industrial, el trámite debe realizarse de manera presencial en la matriz de Los Filtros, donde se formaliza la inscripción al programa.

Los usuarios domésticos y comerciales pueden consultar el descuento disponible en la plataforma sindeuda.interapas.mx, donde, con los datos de su recibo, conocerán el monto a pagar.

INTERAPAS recuerda que los recursos obtenidos a través del pago puntual permiten sostener las labores de operación, mantenimiento y mejora de la infraestructura hidráulica en la Zona Metropolitana.

